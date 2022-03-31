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мир

Эарендель: самая дальняя звезда

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 Глеб Шатуновский
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Earendel, the farthest star
Earendel, the farthest star   -   Авторское право  AP Photo / NASA

Эарендель, или Утренняя звезда. Этот голубой сверхгигант был обнаружен в марте с помощью телескопа Hubble, и на данный момент является самой отдаленной от Земли звездой, известной человечеству.

Эарендель относится к первому поколению звезд и возник сразу после Большого взрыва. Его свету потребовалось почти 13 миллиардов лет, чтобы достичь Земли, а сама звезда уже давно умерла.

Из-за огромных масс голубые сверхгиганты имеют крайне короткую для звезд продолжительность жизни - 10-50 миллионов лет.