Япония: убийство Синдзо Абэ могло быть местью религиозной организации

После двух дней допросов в полицейском участке застрелившего экс-премьера Японии Синдзо Абэ бывшего военного по имени Тецуя Ямагами передали прокурорам. Расследование продолжается. По данным японских СМИ, подозреваемый уже рассказал следователям, что выстрелил в бывшего главу правительства, так как считал, что тот связан с религиозной организацией, членом которой была его мать, что стало причиной финансовых проблем в семье.

Полиция обнаружила на месте преступления самодельный пистолет из стальных трубок, перевязанных клейкой лентой. Образцы похожего оружия были найдены и у подозреваемого в квартире.

"Думаю, неоспоримо, что там были проблемы с охраной и мерами безопасности. Необходимо как можно быстрее провести подробное расследование, чтобы выяснить, что случилось", — заявил глава полиции Нары Томоаки Оницука.

В частности, правоохранители пытаются понять, каким образом преступнику удалось подойти к выступающему на предвыборном митинге в Наре Синдзо Абэ настолько близко и почему охрана бывшего премьер-министра этому не помешала.

Тем временем в Японии проходят выборы в верхнюю палату парламента. Нынешний лидер Либерально-демократической партии, к которой относился Синдзо Абэ, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что сейчас особенно важно провести "свободные и честные выборы", потому что они — "основа демократии".