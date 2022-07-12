Сельское хозяйство Румынии под ударом природных аномалий

По оценкам министерства окружающей среды Румынии засуха в той или иной степени охватывает около 70% территории страны, а с 15 июля в Румынии прогнозируется новая волна жары. Засуха уже повлияла на производство сельхозпродукции, ожидается, что цены на свинину, зерновые и мед повысятся на 30-40%.

"Засуха повлияла на осенний урожай, это пшеница и ячмень, а также семена рапса, но пострадает и весенний урожай, особенно кукурузы и семян подсолнечника. Можно ожидать значительного повышения цен как на основные, так и переработанные продукты", — глава румынской ассоциации производителей кукурузы Алина Крету.

Румынские производители свинины еще не оправились от повышения цен на энергоносители, к тому же пять лет назад отрасль пострадала от чумы свиней.

"В Румынии мы производим всего 20-25% потребляемого объемы свежей свинины. Мы переживаем, что всякий раз во время засухи дорожает корм для животных, если мы не будем покрывать наши издержки, это привет к многочисленным банкротствам", — говорит глава румынской ассоциации производителей свинины Иоан Ладоси.

Власти Румынии призывают население экономить питьевую воду и не использовать ее для ирригации садов и огородов.

"Пчеловоды также ожидают снижения производства. "Засуха нанесла огромный ущерб полям подсолнечника. Дождей нет уже с мая, а в мае было очень мало осадков, может быть пять литров воды на квадратный метр", — говорит пчеловод Илия Якоми из Яссы.

Уровень воды в Дунае снизился. 40 водохранилищ заполнены на 68%, что позволяет обеспечить стратегический запас воды, но в некоторых гидрографических бассейнах наблюдается огромная нехватка осадков.