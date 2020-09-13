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мир

Румыния переживает сильнейшую засуху

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 Ирина Александрова
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Румыния переживает сильнейшую засуху
Авторское право  AP Photo
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Румынию на фоне санитарного кризиса в связи с распространением коронавируса постигла еще одна беда - засуха. На юго-востоке страны из-за практического отсутствия осадков фермеры несут колоссальные убытки. Теодор Ишим, который потерял почти весь урожай, попытался необычным способом привлечь к проблеме внимание властей. "Хотим воды!". Это послание с помощью трактора и плуга фермер "написал" на выжженной солнцем земле Добруджи.

"У нас сильнейшая засуха", - констатирует Теодор Ишим. - "С подобной ситуацией румынское сельское хозяйство, по имеющимся данным, не сталкивалось в течение последних восьмидесяти лет".

Аграрии говорят, что в Добрудже посевы пшеницы, ячменя и рапса не принесли урожая. С сентября прошлого года здесь на квадратный метр выпало чуть более 100 литров осадков, вместо ожидаемых 400. Засуха нанесла удар по 85% сельхозугодий. Фермеры надеются, что министерство сельского хозяйства займется восстановлением ирригационной системы Добруджи и объявит пострадавшие районы зоной бедствия.

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