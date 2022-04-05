От Сребреницы до Бучи

Убийства мирных жителей в Киевской области украинские власти называют геноцидом и сопоставляют эти события с крупнейшими массовыми убийствами и военными преступлениями последнего времени. Министерство обороны называет произошедшее в Буче «новой Сребреницей», напоминая об одном из самых кровавых событий Боснийской войны.

По данным Международного трибунала, в июле 1995 солдаты Республики Сербской под командованием Ратко Младича убили в боснийском анклаве около 8 тыс. человек. Резню в Сребренице упоминают как один из поводов для авиаударов НАТО по позициям боснийских сербов в ходе операции «Обдуманная сила».

Впоследствии генерал Младич и первый президент Республики Сербской Радован Караджич были приговорены Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению по обвинению в организации геноцида.

Министр обороны Украины сравнивает убийства в Буче с Вуковарской резней осени 1991. Тогда после длительных боёв на востоке Хорватии югославские военные вывезли на бывшую ферму несколько сот человек, которые укрывались в больнице во время осады города Вуковары. По данным Уголовного суда ООН, среди них были и мирные жители. Не менее 255 человек были расстреляны.

В адрес российских военных обвинения в преступлениях против человечности звучали в связи с войнами в Чечне и Сирии. Одним из крупнейших стало дело о гибели не менее 56 человек в ходе спецоперации в пригороде Грозного Новые Алды в феврале 2000-го. Европейский суд по правам человека возложил ответственность за это на петербургский ОМОН. Российские власти все обвинения отвергают.