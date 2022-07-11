Бывшего главу "Формулы 1" Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве. По данным следствия, бизнесмен не задекларировал в налоговую службу Великобритании зарубежные активы на сумму в 400 млн фунтов стерлингов.

Один из богатейших людей королевства, чье состояние Форбс оценивает в $3 млрд, должен предстать перед судом в конце августа. 91-летнему спортивному менеджеру грозит десять лет лишения свободы и штраф.

В конце мая у Берни Экклстоуна уже были проблемы с законом: его задержали при посадке в самолет в Бразилии, обнаружив у него в багаже незарегистрированный пистолет. Тогда бизнесмен заявил, что забыл, что оружие лежит в чемодане, и что не знал, что пистолет нужно регистрировать, даже если не собираешься из него стрелять.