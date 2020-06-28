Как Хэмилтон с Экклстоуном поссорился

"Невежественными и недалёкими" назвал британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказывания бывшего руководителя королевских автогонок Берни Экклстоуна. Гнев Хэмилтона вызвали заявления 89-летнего Экклстоуна о том, что "темнокожие порой становятся большими расистами, чем белые".

"Вопросы расизма нужно затрагивать уже в школах, - сказал Экклстоун, - А то, что сейчас крушат памятники - это полнейшая глупость. Для начала узнайте, почему людям поставили памятники, и что они сделали в жизни, в том числе и неправильного".

"Если кто-то, кто был в спорте в течение десятилетий, демонстрирует такое отсутствие понимания глубоко укоренившихся проблем, с которыми мы, чёрные, сталкиваемся ежедневно, как можно ожидать, что люди, работающиет под его руководством, поймут? Всё начинается сверху", - ответил на это Хэмилтон, который в последние полтора месяца активно участвует в движении Black Lives Matter. Первый темнокожий пилот Ф-1 заявил, что теперь ему понятно: ничего не говорилось и не делалось для того, чтобы привнести в спорт равноправие и положить конец оскорблениям, с которыми он сталкивался на всём протяжении карьеры.

А нынешний директор Формулы-1 Чейз Керри заявил, что разрывает с Экклстоуном все отношения.

Сорок лет Берни Экклстоун был единоличным руководителем "Формулы-1", но и после добровольной отставки активно участвовал в спортивной и политической жизни - в частности, неоднократно выражал поддержку Дональду Трампу и Владимиру Путину, а также продолжал ездить на некоторые этапы гонки.