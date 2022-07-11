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Бизнес

Еврокомиссия: плохой прогноз

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 Кнарик Хачатрян
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Фрукты на рынке во Франкфурте, Германия, 14 июня 2022 года.
Фрукты на рынке во Франкфурте, Германия, 14 июня 2022 года.   -   Авторское право  Michael Probst/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Более низкий рост и более высокая инфляция - Еврокомиссия заявила, что вновь пересмотрит свои экономические прогнозы на этот и следующий годы в сторону понижения из-за последствий войны в Украине. Вице-председатель Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домборвскис выступил с предупреждением из Брюсселя:

"Мы видим, что экономический рост в этом году оказывается достаточно устойчивым. Тем не менее, можно ожидать некоторого пересмотра прогнозов в сторону понижения сейчас и тем более в будущем году. Потому что существует много неопределенностей и рисков, и, к сожалению, инфляция продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Так что она снова будет пересмотрена в сторону повышения".

Несмотря на этот новый удар по ожиданиям роста после двух безрадостных лет из-за пандемии, Домбровскис заверил, что на данный момент признаков рецессии нет. В мае прогнозировался рост ВВП еврозоны на 2,7%. Через месяц годовой приток достиг нового рекорда в 8,6%.