ОЭСР снизила прогнозируемый рост ВВП в 2022 г.

Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая главным образом страны Запада и ряд других промышленно развитых стран мира, понизила свой прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,5 до 3%.

Главной причиной снижения экономического роста в докладе называется российско-украинская война и связанные с ней антироссийские санкции. Экономики развитых стран будут страдать от высокой инфляции, которую подстегивает рост цен на энергоносители и продукты питания.

Организация прогнозирует дальнейшее снижение роста в 2023 г.: в Еврозоне экономика предположительно вырастет только на 1,6%, а экономика Великобритании — на 0%.

По словам главного экономиста ОЭСР Лоранс Бун, негативные последствия войны ощутят на себе и развивающиеся страны:

«Война скажется на Африке и Ближнем Востоке. Это говорит о том, насколько зависимы от России и Украины многие страны Ближнего Востока и Африки, от Ливана до Египта, Туниса и Йемена».

В докладе также содержится предупреждение, что сохраняются риски еще большего снижения роста в этом году в случае, например, полного прекращения поставок российского газа в Евросоюз. На росте производства негативно скажется и ожидаемое повышение процентных ставок в Еврозоне и США для снижения инфляционного давления.