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мир

Жители Шанхая требуют отмены коронавирусных ограничений

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Шанхай
Шанхай   -   Авторское право  AP Photo

В Шанхае люди все смелее стали требовать отмены, или ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Случаи самопроизвольного выхода за пределы квартир произошли в ряде престижных комплексов. Из-за распространения вируса миллионы оказались запертыми в своих общинах почти на два месяца. С 1 июня власти намерены скорректировать политику в отношении борьбы с инфекцией. К концу июня правительство обещает вернуть жизнь в городе в нормальное русло.