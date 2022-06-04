Второй день Большого шлема по дзюдо в Тбилиси: золото у легендарного Шавдатуашвили

Во второй день турнира Большого шлема в Тбилиси продолжились яркие поединки на татами.

В весе до 63 килограммов не было равных израильской дзюдоистке Инбал Шемеш. Безупречная техника обеспечила ей выход в финал, где она встретилась с опытной бразильской чемпионкой Кетлин Квадруш. Израильтянка применила против соперницы приём в виде подножки на пятке с падением – тани-отоши – и принесла сборной своей страны первое золото.

Церемонию награждения провела доктор Лиза Аллан, менеджер по организации соревнований IFJ.

Я в восторге от здешней публики, я чувствую, как меня поддерживают болельщики. Наверное, им нравится мой контакт с соперником, то, как я исполняю броски через грудь ура-нагэ. Инбал Шемеш Израильская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Тбилиси

В категории до 73 килограммов публика болела за местного героя Лашу Шавдатуашвили. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира доминировал на протяжении всего матча с дзюдоистом из Японии Кеном Ойоши, но японец сравнял счёт за несколько секунд до окончания схватки. Грузин вырвал победу, применив подсечку. Очередное золото у сборной Грузии –несомненных лидеров турнира.

Медаль победителю вручил президент Федерации дзюдо Грузии Георгий Атабегашвили.

Все мои достижения много значат для меня. Олимпийские игры, чемпионат мира, каждая финальная схватка очень важна. Когда ты поднимаешься на подиум, тебя охватывает неописуемое чувство, ты рад, что приложенные усилия оказались не напрасными. Я всегда иду в бой за победой, а дома так приятно побеждать. Лаша Шавдатуашвили Грузинский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Тбилиси

Нидерландская дзюдоистка Санне ван Дейк тактически переиграла испанку Ай Цуноду Рустан.Награду ей вручил Мохаммед Мериджа, директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдо (IJF).

У мужчин в весе до 81 килограмма за золото боролся грузин Тато Григалашвили, но ему не удалось одолеть соперника из Республики Корея Ли Джунхвана.

Свой титул корейский спортсмен получил из рук главного рефери-директора IJFФлорина Даниеля Ласкау.

У сборных Грузии и Южной Кореи по 2 золота, но грузинские дзюдоисты завоевали в добавок 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Хозяева турнира в отличной форме, они подарили своим болельщикам настоящий праздник. Особенно отличились самые юные спортсмены, впереди их ждёт еще не один бой и Олимпийские игры в Париже.

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