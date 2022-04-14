Миллиардер Илон Маск пожелал купить Twitter

"Я вложил деньги в Твиттер и верю в его потенциал, как мировую платформу свободы слова" - заявил Илон Маск и предложил выкупить эту социальную сеть за 43 миллиарда долларов.

Глава Tesla и SpaceX в своем письме к совету директоров Twitter, объясняет, что по его мнению,сеть не сможет процветать в ее нынешней форме и не сумеет выполнить свою социальную миссию.

Twitter должен быть преобразован в частную компанию. Илон Маск

В начале апреля, миллиардер, приобрел 9,1% акций Twitter. Следом, руководство социальной сети предложило ему место в совете директоров. Илон Маск отказался, и тут же заявил о желании выкупить все акции Twitter. Эксперты, уже назвали его действия "агрессивным поглощением",поскольку, перед тем, как официально подать прошение о покупке компании в комиссию по ценным бумагам и биржам США, он проигнорировал мнения акционеров и не поставил вопрос на голосование. Илон Маск, подчеркнул, что в случае отказа он продаст обратно те акции, которые у него уже есть.