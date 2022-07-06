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Великобритания

Кризис в правительстве Бориса Джонсона: череда громких отставок

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Борис Джонсон выступает в Палате общин 6 июля.
Борис Джонсон выступает в Палате общин 6 июля.   -   Авторское право  House of Commons/AP

Из британского правительства ушли еще несколько высокопоставленных чиновников, включая министров юстиции экологии, всего об отставке заявили уже около 30 госслужащих.

Выступая в Палате общин британского парламента премьер-министр Борис Джонсон заявил, что у оппозиции нет плана работы и правительство не будет отвлекаться на скандалы. 

"Именно в такие тяжелые времена, когда страна сталкивается с экономическим давлением, с давлением на бюджет, когда в Европе идет самая большая по последние 80 лет война, именно в такой момент нужно ожидать, что правительство продолжит свою работу, не уйдет с работы, сосредоточит свое внимание на том, что действительно важно для британского народа". 

Бориса Джонсона призывают уйти в отставку на фоне скандала с назначением на пост в Консервативной партии фигуранта расследования о домогательствах.

Лейбористы заявляют о коллапсе правительства

Кейр Стармер, лидер британских лейбористов, заявил: 

"То же самое было, когда мы узнали о злоупотреблениях в отношении бюджетных средств, когда он и его друзья устраивали вечеринки во время локдануа. У каждого, кто уходит в отставку только сейчас, после поддержки происходившего, нет и капли совести. Возможно, это первый случай, когда тонущие корабли бегут от крысы". 

Борис Джонсон отказывается уходить в отставку. Наблюдатели отмечают, что новая процедура по вотуму доверия Джонсону среди тори может состояться уже на следующей неделе.