Британский премьер в непростой ситуации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в непростой ситуации после того, как два ключевых министра из его правительства подали в отставку во вторник, заявив, что потеряли доверие к премьеру и не согласны с его методами руководства. Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид посчитали невозможным оставаться в правительстве по этическим соображениям, посчитав неубедительными объяснения Джонсона по поводу обвинений в адрес его назначенца.

– Общественность в праве ожидать, что правительством руководят должным образом, компетентно и серьёзно, – записал своём твитере Сунак. – Понимаю, что, возможно, уже не вернусь на министерский пост, но считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку.

Джонсон был вынужден отказаться от сделанных ранних заявлений по поводу назначения заместителем министра иностранных дел Кристофера Пинчера, который ушёл со своего поста на прошлой неделе в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Ранее британский премьер оказался в центре другого крупного скандала из-за участия в вечеринках вопреки действовавшим в стране антиковидным ограничениям.

Другие члены кабинета не стали подавать в отставку. Новым министром финансов стал Надхим Захави, пост министра здравоохранения занял Стив Баркли. Между тем, по мнению ряда наблюдателей, этот новый скандальный эпизод говорит о шаткости положения Джонсона.