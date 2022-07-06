Глава Донецкой области призвал жителей к эвакуации

Два человека погибли и семеро получили ранения во вторник в Славянске, в результате ракетного обстрела российской армии, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко. Обстрелу, второй раз с воскресенья, подвергся городской рынок и близлежащие улицы.

Кириленко призвал жителей области, часть которой находится под контролем Украины, покинуть свои дома, чтобы дать возможность армии эффективно вести оборону, поскольку российская армия усилила наступление и во вторник утром находилась в 10 километрах от Славянска.

На брифинге в Краматорске, где находится региональный штаб ВСУ, Павел Кириленко пояснил: "В регионе сейчас осталось около 350 тысяч человек, по сравнению с 1,6 миллионами, которые жили здесь раньше. Но это все равно очень большие цифры, поэтому моя главная цель - и я буду говорить об этом с местной администрацией и буду говорить жёстко: даже если люди не хотят уезжать, говоря, что позаботятся о своих домах и своей жизни, они должны уехать".

...Моя главная цель - и я буду говорить об этом с местной администрацией и буду говорить жёстко: даже если люди не хотят уезжать, говоря, что позаботятся о своих домах и своей жизни, они должны уехать Павел Кириленко глава Донецкой области

Во вторник вечером сирены воздушной тревоги раздавались во многих регионах Украины, где-то после нескольких недель затишья. Обстрелу, по сообщениям российской стороны, подвергся Донецк; погибли три мирных жителя, в том числе ребёнок.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 7 миллионов украинцев стали внутренне перемещёнными лицами с начала российского вторжения, почти 5 миллионов покинули страну.