Текстовая трансляция Euronews | ВСУ после тяжелых боев отошли от Лисичанска

Российские войска форсировали реку Северский Донец и закрепились в Лисичанске, сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала вторжения в Украину армия РФ уже потеряла около 36 200 человек личного состава. Россия не сообщает о количестве потерь.

По состоянию на 4 июля более 989 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По данным украинской генпрокуратуры, 345 детей погибли и более 644 были ранены.

В Славянске в результате обстрела в воскресенье шесть человек погибли, среди них – ребенок, еще 19 ранены, сообщил глава администрации Славянска Вадим Лях.

Американская фармацевтическая компания MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, но сохранит продажи препаратов, не имеющих аналогов, пишет газета "Коммерсант".