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Италия

Беречь воду под угрозой штрафа

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 Euronews
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Русло реки По
Русло реки По   -   Авторское право  AP Photo/Luca Bruno

Европа страдает от жажды. Изменение климата, недостаточно адаптированная под новую реальность инфраструктура и излишний расход воды – всё это угрожает нормальной жизни людей.

Власти итальянской Вероны приняли решение запретить использование питьевой воды для технических нужд: душ, мойка автомобилей, полив садов, наполнение бассейнов.

Рекорд по водному потреблению в Европе бьют швейцарцы, чей ежедневный расход на человека достигает 300 литров. Итальянцы тоже не отличаются экономностью и тратят в день по 245 литров.

Что ж, теперь жителям Вероны придется изменить свои привычки:

– Да, я уже слышала. Это правильно – поэкономнее тратить воду, а также газ и электричество.

– Думаю, что поменьше лить воду – верное решение, но штрафы уж слишком высоки!

Тем веронцам, кто намерен до 31 августа использовать питьевую воду не по назначению, придётся заплатить штраф до 500 евро.

Другим регионом, страдающим в этом году от аномальной жары, стала Португалия. Учёные считают, что экстремальный уровень засухи, который был объявлен в большинстве регионов страны, побил рекорд 20 последних лет.

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