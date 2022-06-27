Засуха в Италии: "фатальное стечение обстоятельств"

В Италии установилась засуха – сильнейшая за последние 70 лет. Количество осадков сократилось вдвое по сравнению со средним показателем последних трёх десятилетий. Нехватка воды часто отмечается в центральных и южных районах страны. Но в этом году, по данным местных учёных, на севере зимой и весной выпало значительно меньше осадков, чем обычно. При этом, по словам Меуччо Берселли, генерального секретаря управления реки По, у засухи есть и другие причины:

– Это фатальное стечение обстоятельств. Зимой выпало на 70% меньше снега, чем в предыдущие годы, потом четыре месяца не было дождей, а температура – на три четверти градуса выше средней для этого времени года. Сейчас конец июня, но погода стоит как в середине или даже в конце июля.

Сильнее всего пострадала обширная территория вдоль крупнейшей в стране реки По и её притоков. Франческа Мантелли, председатель Пармского сельскохозконсорциума, объясняет, что это грозит тяжелейшими последствиями для здешнего сельского хозяйства:

– Мы оказались в драматической ситуации. В самой серьёзной чрезвычайной ситуации за последние 70 лет в провинции Парма и во всём регионе. Если ничего не изменится, мы едва ли сможем обеспечить ирригационные услуги, что с большим трудом удавалось нам в эти дни.

В Ломбардии в связи с засухой уже объявлен режим чрезвычайного положения, что может коснуться всей страны в конце июля. Планируется ввести строгие меры, направленные на ограничение расхода воды.