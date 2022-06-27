English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Италия

Засуха в Италии: "фатальное стечение обстоятельств"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Засуха в Италии: "фатальное стечение обстоятельств"
Засуха в Италии: "фатальное стечение обстоятельств"   -   Авторское право  Luca Bruno/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Италии установилась засуха – сильнейшая за последние 70 лет. Количество осадков сократилось вдвое по сравнению со средним показателем последних трёх десятилетий. Нехватка воды часто отмечается в центральных и южных районах страны. Но в этом году, по данным местных учёных, на севере зимой и весной выпало значительно меньше осадков, чем обычно. При этом, по словам Меуччо Берселли, генерального секретаря управления реки По, у засухи есть и другие причины:

– Это фатальное стечение обстоятельств. Зимой выпало на 70% меньше снега, чем в предыдущие годы, потом четыре месяца не было дождей, а температура – на три четверти градуса выше средней для этого времени года. Сейчас конец июня, но погода стоит как в середине или даже в конце июля.

Сильнее всего пострадала обширная территория вдоль крупнейшей в стране реки По и её притоков. Франческа Мантелли, председатель Пармского сельскохозконсорциума, объясняет, что это грозит тяжелейшими последствиями для здешнего сельского хозяйства:

– Мы оказались в драматической ситуации. В самой серьёзной чрезвычайной ситуации за последние 70 лет в провинции Парма и во всём регионе. Если ничего не изменится, мы едва ли сможем обеспечить ирригационные услуги, что с большим трудом удавалось нам в эти дни.

В Ломбардии в связи с засухой уже объявлен режим чрезвычайного положения, что может коснуться всей страны в конце июля. Планируется ввести строгие меры, направленные на ограничение расхода воды.