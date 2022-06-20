English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Италия

Засуха в Италии

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Засуха в Италии
Засуха в Италии   -   Авторское право  euronews

Вода в реке По, крупнейшей в Италии, опустилась до самого низкого за последние 70 лет уровня, что вызвано беспрецедентной засухой. Почти четыре месяца здесь не было дождей, и река настолько обмелела, что в некоторых местах можно перейти её вброд. Местным жителям грозят перебои с подачей воды, а также электричества, если расположенные на реке ГЭС прекратят работу.

– Сейчас мы у моста в места слияния рек По и Тичино, – говорит один из здешних рыбаков. – Никогда не видел, чтобы они так обмелели. За всю жизнь не видел ничего подобного.

В нескольких городах на севере Италии власти установили нормированное потребление воды. Использовать её теперь можно лишь для приготовления пищи, мытья и стирки.

– Нам пришлось выпустить распоряжение, запрещающее использовать воду, если это касается не первоочередных нужд, а наполнения бассейнов и полива цветов, – рассказывает Алессандро Монти, мэр города Бавено. – Наш край переживает тяжёлые времена, самые тяжёлые за последние 70 лет. В городе пересыхают колодцы, мы надеемся, что пройдёт дождь, это было бы благом для всех. Но если дождя не будет, мне придётся выпустить другие распоряжения, ещё более строгие.

Если засуха продолжится, то местные фермеры, использующие воду из реки По, не смогут орошать поля, что грозит потерей урожая. Ситуация усугубляется также тем, что в дельту реки По теперь поступает солёная вода из Адриатического моря, что также может повредить сельскохозяйственным угодьям и сделать водопроводную воду непригодной для питья. В настоящее время засуха распространяется и на Северо-восточные регионы, что делает положение ещё более тревожным.