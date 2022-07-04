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Италия

Сход ледника Мармолада: поиски выживших

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 Alexander Kazakevich
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Глава итальянского правительства в центре по координации поисково-спасательных работ
Глава итальянского правительства в центре по координации поисково-спасательных работ   -   Авторское право  AP Photo/Luca Bruno

Число погибших в результате обвала ледника в итальянских Доломитах возросло до семи.

Пропавшими без вести считаются 13 человек. Среди них граждане Италии и Чехии.

Глава кабинета министров Марио Драги прибыл в населённый пункт Канацеи в регионе Трентино-Альто-Адидже, где был развёрнут оперативный центр, координирующий поисково-спасательную операцию.

Никто не мог предугадать эту катастрофу, но, несомненно, к сходу ледника привели ухудшение экологической ситуации в Альпах и климатические изменения. Правительство должно задуматься о произошедшем и принять необходимые меры, чтобы не допустить или по крайне мере существенно снизить риск повторения подобных трагедий.
Марио Драги
Премьер-министр Италии

Работа спасателей осложняется погодными условиями. Из-за дождя к вершине ледника не могут подлететь беспилотники.

Учёные связывают обрушение гигантского блока льда, снега и горной породы с высокими температурами. На высоте 3000 метров в массиве Мармолада был зарегистрирован рекорд: +10 градусов Цельсия.  

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