Сход ледника Мармолада: поиски выживших

Сход ледника Мармолада: поиски выжившихКомментарии
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Число погибших в результате обвала ледника в итальянских Доломитах возросло до семи.
Пропавшими без вести считаются 13 человек. Среди них граждане Италии и Чехии.
Глава кабинета министров Марио Драги прибыл в населённый пункт Канацеи в регионе Трентино-Альто-Адидже, где был развёрнут оперативный центр, координирующий поисково-спасательную операцию.
Работа спасателей осложняется погодными условиями. Из-за дождя к вершине ледника не могут подлететь беспилотники.
Учёные связывают обрушение гигантского блока льда, снега и горной породы с высокими температурами. На высоте 3000 метров в массиве Мармолада был зарегистрирован рекорд: +10 градусов Цельсия.
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