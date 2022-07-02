Культурная дипломатия: Германия вернёт Нигерии предметы искусства

Культурная дипломатия: Германия вернёт Нигерии предметы искусстваКомментарии
Бронзовые скульптуры, предметы искусства из латуни, слоновой кости, дерева и кораллов – Германия вернёт Нигерии более тысячи культурных объектов, которые были похищены в конце XIX века в ходе британской колонизации Бенинского царства, существовавшего в низовьях реки Нигер.
Затем многие ценности ушли с молотка и стали экспонатами музеев Штутгарта, Берлина, Кёльна и Гамбурга. В настоящее время в Германии хранится вторая по значимости коллекция бенинского искусства после Соединённого королевства.
Межправительственное соглашение подписали министры иностранных дел и культуры двух стран.
Первыми на родину вернутся фрагмент барельефа с изображением трёх воинов, а также бронзовый бюст короля.
Возвращение похищенных предметов искусства – глобальный тренд. В нём также принимают участие музеи Франции, Великобритании, США и других стран.
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