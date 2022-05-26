Экс-главу Лувра обвинили в незаконном обороте предметов античности

Бывшего главу Лувра Жан-Люка Мартинеса обвинили в незаконном обороте предметов античности и отмывании денег. По данным французской газеты Le Canard enchaîné, следователи проверяют, не закрыл ли директор музея глаза на поддельные сертификаты подлинности пяти древнеегипетских экспонатов, приобретенных для филиала Лувра в Абу-Даби за десятки миллионов евро. Среди них — стела Тутанхамона из розового гранита высотой в 170 сантиметров.