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Франция

Экс-главу Лувра обвинили в незаконном обороте предметов античности

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Бывший директор Лувра Жан-Люк Мартинес
Бывший директор Лувра Жан-Люк Мартинес   -   Авторское право  AP Photo

Бывшего главу Лувра Жан-Люка Мартинеса обвинили в незаконном обороте предметов античности и отмывании денег. По данным французской газеты Le Canard enchaîné, следователи проверяют, не закрыл ли директор музея глаза на поддельные сертификаты подлинности пяти древнеегипетских экспонатов, приобретенных для филиала Лувра в Абу-Даби за десятки миллионов евро. Среди них — стела Тутанхамона из розового гранита высотой в 170 сантиметров.