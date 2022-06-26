Демонстрации "за" и против" права на аборты в США

Второй день в США не прекращаются демонстрации противников и сторонников права на аборты, признанное конституционным в 1973 году, но недавно отменённое Верховным судом.

Сразу после этого штаты с правым уклоном стали один за другим вводить запрет на искусственное прерывание беременности. Бурные протесты проходят у здания Верховного суда в Вашингтоне, где сейчас консерватинвые судьи, благодаря экс-президенту Трампу, составляют большинство. Решение суда раскритиковал и нынешний глава Белого дома Джо Байден.