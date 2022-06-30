Центробанк вводит в обращение новую сторублевую купюру. На лицевой стороне банкноты изображен Московский Кремль, а на оборотной - ржевский мемориал. Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Новые купюры будут покрыты лаком, что на треть удлинит срок их службы.

Как уточнили в пресс-службе новые банкноты будут поступать в обращение постепенно, однако уже сейчас они являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.