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Россия

Центробанк вводит в обращение новую сторублевую купюру

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сторублевая купюра
сторублевая купюра   -   Авторское право  Банк России   -   Банк России

Центробанк вводит в обращение новую сторублевую купюру. На лицевой стороне банкноты изображен Московский Кремль, а на оборотной - ржевский мемориал. Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Новые купюры будут покрыты лаком, что на треть удлинит срок их службы.

Как уточнили в пресс-службе новые банкноты будут поступать в обращение постепенно, однако уже сейчас они являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.