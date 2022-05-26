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США

Маск нашёл деньги на покупку Twitter

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 Надежда Дрямина
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Илон Маск на благотворительном концерте в Метрополитен-музее, 3 мая 2022 г.
Илон Маск на благотворительном концерте в Метрополитен-музее, 3 мая 2022 г.   -   Авторское право  Evan Agostini/AP

Илон Маск на шаг ближе к завершению сделки по покупке Twitter. Стало известно, что он увеличил долю своего личного финансирования на 6 миллиардов и 250 миллионов долларов для приобретения соцсети.

Изначально предприниматель планировал вложить 27 с лишним миллиардов своего капитала, а остальное взять в кредит под залог акций Tesla для того, чтобы выкупить Twitter за заявленные 44 миллиарда долларов.

С привлечением доп финансирования Маск вдвое сократил недостающую сумму, а теперь, судя по всему, избавился от необходимости брать на себя долговые обязательства.

Переговоры сторон продолжаются. Хотя ранее предприниматель заявлял о приостановке сделки, пока Twitter не представит доказательство того, что спамерские и фейковые аккаунты составляют менее 5% от общего числа пользователей платформы. 

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