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Филиппины

Новый президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший принял присягу

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 Надежда Дрямина
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Новый президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на церемонии инаугурации а Маниле, 30 июня 2022 г.
Новый президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший на церемонии инаугурации а Маниле, 30 июня 2022 г.   -   Авторское право  Aaron Favila/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Фердинанд Маркос-младший вступил в должность президента Филиппин. Приняв присягу в четверг, он официально сменил на посту Родриго Дутерте.

Дочь последнего - Сара Дутерте - заняла пост вице-президента.

Новый глава островного государства - сын и тёзка диктатора Фердинанда Маркоса, который правил Филиппинами с 1965 по 1986 годы, был свергнут и умер в изгнании.

На выборах в мае 64-летний Маркос-младший, за которым закрепилось прозвище "Бонгбонг", получил большинство голосов - более 31 миллиона избирателей. В качестве приоритетов своей политики он обозначил восстановление республики после пандемии и улучшение качества жизни филиппинцев.

Некоторые политологи и правозащитники полагают, что 17-й президент возьмёт еще более жёсткий авторитарный курс, чем его предшественник.