Рост инфляции и уровня бедности в Венгрии

Рост инфляции стал проблемой для многих венгерских семей. Особенно страдают малообеспеченные слои общества, которые еще до начала повышения цен не могли сводить концы с концами.

Мои дети к сожалению, уже давно не едят ни фруктов, ни сладостей. Но мне важнее, чтобы они были сыты, чтобы у них, у шестерых, была горячая еда на столе. А я, их мать, довольствуюсь остатками Сабина Балог, мать шестерых детей

Около 200 местных семей в городе Печ регулярно получают пожертвования. Они уже смирились с повседневными тратами, но такое события, как рождение ребенка, превращается в непосильную ношу, особенно учитывая стремительно растущую стоимость одежды и подгузников.

Андреа Вёрёсне Деак, президент Ассоциации прачечных:

Мы наблюдаем увеличение числа беременных женщин, находящихся в такой критической ситуации, что мы не уверены, что мать сможет увезти ребенка из больницы после рождения. Иногда нашей ассоциации удается добиться разрешения властей и забрать этих детей домой. У нас бывает 8-10 успешных случаев в год. Мы считаем, что ребенок может жить в теплой и любящей атмосфера, несмотря на то, что у его семьи или матери-одиночки даже нет для него кроватки, пеленок и подгузников.

Недавно полиция задержала женщину на девятом месяце беременности, вынужденную заниматься попрошайничеством. Дом другой мамы был поврежден весенней бурей. Половина крыши обрушилось, и строение было признано аварийным. Но она все еще живет там со своей семьей. Женщина боится неприятностей и не хочет, чтобы мы показывали ее лицо.

На нас сейчас навалилось много бед и несчастий. В добавок ко всему умерла моя мама, и нам нужно ее похоронить. Мы находимся, мягко говоря, в трудном положении. Я одна с тремя детьми, и у меня нет работы.

Ежедневно этой одинокой женщине необходимо кормить своих детей.

Адам Мадьяр, Euronews

До сих пор многие люди прибегают к помощи неправительственных организаций, чтобы оплатить счета за электричество, газ или квартиру. Но проблемы, вызванные инфляцией, становятся всё серьезнее, о чем свидетельствует тот факт, что теперь к ним стали уже обращаются даже за продуктами питания.