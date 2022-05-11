Евросоюз: рекордная инфляция

Во Франции в ближайшие месяцы продолжится рост инфляции, согласно оценкам местного статистического ведомства (INSEE). В первом квартале этого года покупательная способность жителей страны снизилась на 1,5%, а во втором – ещё на 0,5%. К концу июня инфляция здесь составит 5,4%. И это заметно лучше, чем у большинства стран ЕС, благодаря тому, что французские власти приняли меры по ограничению роста тарифов на газ электроэнергию, а также обеспечили автомобилистам скидку на горючее, иначе инфляция превысила бы здесь 7%.

Последствия пандемии и украинского кризиса серьёзно сказались на ситуации во всех странах Европейского союза. Наибольший рост инфляции отмечен в Эстонии, где она достигла 19% – прежде всего в связи с резким ростом цен на электроэнергию. Похожая картина наблюдается и в двух других прибалтийских республиках.

В Евросоюзе также заметно подорожали зерновые и растительное масло, поскольку главными поставщиками этой продукции здесь были Россия и Украина. Но главным фактором рекордного уровня инфляции стал рост топливно-энергетических затрат, увеличившихся на 38%.

В случае ведения полного эмбарго на поставки нефти и газа из России, Евросоюзу предстоит искать альтернативные источники, что, по мнению экспертов, приведёт к дальнейшему росту цен на это сырьё и станет очередным серьёзным испытанием для экономики ЕС.

Между тем китайские власти стремятся полностью искоренить в стране коронавирус и не ослабляют действующие здесь жёсткие ограничительные меры. Это приводит к остановкам предприятий, разрыву логистических цепочек и ухудшению показателей мировой экономики.