Венгрия: подарки для малоимущих

Шоколад, сладости, продукты питания, напитки, чистящие средства и многое другое - в яркой рождественской обертке: венгерский кальвинистский благотворительный фонд собрал более 100 тонн подарков в рамках трех различных программ, чтобы сделать приятные сюрпризы на Рождество нуждающимся семьям.

В этом году его сотрудники смогли осуществить детские мечты из онлайн-списка желаний. По словам организаторов фонда, подарки от них получат более 3 тысяч детей. Одна из целей их программы - укрепить отношения в семьях.

Золтан Шипошедь, Euronews:_ "Во время Рождества люди более отзывчивы. Только здесь, в Будапеште, с любовью собрано свыше 1500 коробок"._

В одной такой упаковке достаточно еды на неделю для семьи из 5 человек. Сотрудники благотворительной организации посещают многодетные семьи, пенсионеров и малообеспеченных людей по всей стране. Несмотря на то, что благотворительная кампания уже закончилась, желающие могут поддержать обездоленных через специальную линию пожертвований и веб-сайт.