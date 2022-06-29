Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: удар по ТРЦ в Кременчуге был намеренным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по торговому центру в Кременчуге был намеренным. “Очевидно, что такой был приказ. Очевидно, что такие координаты получили убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре”, - сказал Зеленский. Он также пообещал, что украинские правоохранительные органы установят личные данные всех российских военных, ответственных за террор против мирного населения.

Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО на саммите в Мадриде.

Заместитель постоянного представителя РФ при Оорганизации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заверил членов Совбеза ООН, что ВС РФ не наносят ударов по гражданским объектам Украины.

В ночь на среду Россия нанесла ракетный удар по Харькову, произошло два взрыва, после чего в южной части города возник пожар, сообщает издание "Суспильне".

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо находится с визитом в Киеве.