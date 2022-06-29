Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: удар по ТРЦ в Кременчуге был намеренным

Текстовая трансляция Euronews | Зеленский: удар по ТРЦ в Кременчуге был намереннымКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по торговому центру в Кременчуге был намеренным. “Очевидно, что такой был приказ. Очевидно, что такие координаты получили убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре”, - сказал Зеленский. Он также пообещал, что украинские правоохранительные органы установят личные данные всех российских военных, ответственных за террор против мирного населения.
Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО на саммите в Мадриде.
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В ночь на среду Россия нанесла ракетный удар по Харькову, произошло два взрыва, после чего в южной части города возник пожар, сообщает издание "Суспильне".
Президент Республики Индонезия Джоко Видодо находится с визитом в Киеве.
Количество погибших в результате утреннего обстрела Николаева возросло до трех человек, пятеро ранены, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
"На 8:20- 5 раненных и 3 погибших", – написал Ким в Телеграм-канале.
Утром в городе произошло несколько сильных взрывов. Сообщается, что этим утром по Николаеву ударили по меньшей мере десятью ракетами. По данным властей города, один из снарядов попал в жилое многоэтажное здание.
Россия примет меры в ответ на введение Украиной визового режима, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Отмечается, что ответные шаги будут предприняты с учетом национальных интересов. По словам Полищука, Россия получила электронную копию ноты Украины о введении виз для россиян.
"Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие",— сказал Полищук в интервью РИА "Новости".
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Германия и Нидерланды передадут Украине еще по три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000. Об этом в Мадриде заявили министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает "Немецкая волна".
Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России, передает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы оккупационной администрации.
"Регион станет полноценным субъектом", - цитирует агентство заместителя главы пророссийской администрации области.
В ночь на среду Россия нанесла ракетный удар по Харькову, произошло два взрыва, после чего в южной части города возник пожар, сообщает "Суспильне".
"В Харькове вечером 28 июня раздались два ракетных взрыва, после второго в южной части города вспыхнул пожар", – говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заверил членов Совбеза ООН, что ВС РФ не наносят ударов по гражданским объектам в Украине.
"Как бы вы вопреки фактам не утверждали обратное, мы ударов по гражданским и мирным объектам не наносили и не наносим", - заявил Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс выразил соболезнования президенту и народу Украины в связи с произошедшим в Кременчуге и заявил, что за него несет ответственность РФ.
"Думаю, представитель России постарается снять с себя ответственность и переложить вину на других за эту трагедию, но не удастся обмануть присутствующих", - сказал Миллс.
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что его страна "самым решительным образом осуждает удар по торговому центру".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по торговому центру в Кременчуге был намеренным.
Очевидно, что такой был приказ. Очевидно, что такие координаты получили убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре.
Президент Украины пообещал, что правоохранительные органы установят личные данные всех российских военных, ответственных за террор против мирного населения.