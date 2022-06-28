G7 поддержит Украину "столько, сколько нужно"

Лидеры стран Большой семерки на саммите в Германии пообещали поддержать Украину в войне против России, сохраняя санкции и отправляя оружие — столько, сколько потребуется.

Не успело соответствующее послание дойти до президента Владимира Зеленского по видеосвязи как по торговому центру в Кременчуге был нанесен ракетный удар. По меньшей мере 18 человек погибли, 36 пропали без вести.

Украинские власти обвиняют в атаке российские войска, Москва назвала произошедшее "провокацией в стиле Бучи".

Реакция мировой общественности последовала незамедлительно.

Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Россия должна ответить за свои действия. Вторил ей и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил то, что он назвал "жестокостью и варварством" Владимира Путина.

Принимающий саммит Большой семерки канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее обвинил Россию в нарушении всех соглашений.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ:

— Мы все согласились, что будем продолжать поддерживать Украину в ее защите от России. Ясно одно, что эта война - глубокая, глубокая рана в международных отношениях. Ранее я совершенно осознанно назвал это поворотным моментом, потому что из-за нападения России на Украину были нарушены все правила, все соглашения, которые мы заключили друг с другом на пути сотрудничества государств. В особенности это касается границ, которые не должны перемещаться силой.

К поисково-спасательным работам в разрушенном торговом центре привлекли военных. На момент удара в комплексе находились около тысячи человек, но многие после объявления воздушной тревоги успели выйти.

По данным украинской стороны, российские бомбардировщики выпустили две крылатых ракеты из окрестностей Курска. Одна из них поразила торговый центр в Кременчуге, другая — стадион.

Россия отрицает нанесение ударов по гражданским объектам.

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