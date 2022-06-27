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мир

G7 поддержит Украину "сколько потребуется"

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 Euronews
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Лидеры стран G7 и Евросоюза на саммите в Германии
Лидеры стран G7 и Евросоюза на саммите в Германии   -   Авторское право  Diritti d'autore: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран G7, собравшимся в немецких Альпах, за закрытыми дверями по видеосвзяи. Ряд европейских СМИ со ссылкой на свои источники написали о том, что Зеленский призвал Большую семёрку приложить максимум усилий, чтобы завершить войну как можно скорее.  

В совместном заявлении лидеры G7 пообещали поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"; в их планах - ограничение цен на российскую нефть, повышение тарифов на российские товары и введение других санкций. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с этим заявил:

"Я думаю, что на это (единство) есть причина. Логика позиции до сих пор ясна: нет сделки, которую сейчас может заключить президент (Владимир) Зеленский, и в этих обстоятельствах G7 и сторонники Украины во всем мире должны продолжать помогать украинцам восстанавливать свою экономику, добывать зерно, экспортировать его и, конечно же, мы должны помогать им защищать себя".

Сообщается, что президент Зеленский попросил G7 поддержать Украину следующими конкретными шагами: предоставить гарантии безопасности, передать современные противоракетные системы и достаточное количество оружия, помочь с восстановлением аграрного экспорта, признать Россию государством-спонсором терроризма, а также гарантировать послевоенное восстановление.

Американские СМИ сообщили о том, что уже на этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины системы ПВО средней и большой дальности, более совершенные ракетные системы, контрбатарейные радары и боеприпасы.