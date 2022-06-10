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Италия

Папа римский отложил визит в Африку

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 Euronews
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Архив
Архив   -   Авторское право  Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Глава римско-католической церкви отложил апостольскую поездку в Демократическую Республику Конго и Южный Судан, запланированную на начало июля.

Ватикан заявил, что решение было принято по совету врачей и связано с лечением коленного сустава понтифика. С начала мая 85-летний Франциск передвигается в инвалидной коляске, чтобы не нагружать больное колено.

Сам понтифик выразил сожаление в связи с переносом визита, сроки которого будут определены позднее. Отмечается, что пока в планах папы римского остается визит в Канаду, который должен состояться в конце июля.