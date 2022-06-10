Папа римский отложил визит в Африку

Глава римско-католической церкви отложил апостольскую поездку в Демократическую Республику Конго и Южный Судан, запланированную на начало июля.

Ватикан заявил, что решение было принято по совету врачей и связано с лечением коленного сустава понтифика. С начала мая 85-летний Франциск передвигается в инвалидной коляске, чтобы не нагружать больное колено.

Сам понтифик выразил сожаление в связи с переносом визита, сроки которого будут определены позднее. Отмечается, что пока в планах папы римского остается визит в Канаду, который должен состояться в конце июля.