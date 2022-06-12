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мир

Гей-парады в Риме и Вене

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 Euronews
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Участники "Радужного парада" в Вене, 11 июня 2022 г.
Участники "Радужного парада" в Вене, 11 июня 2022 г.   -   Авторское право  Theresa Wey/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Тысячи человек вышли в субботу на улицы Рима, чтобы принять участие в первом после ковидных ограничений параде Roma Pride. Активисты ЛГБТ прошли красочным маршем от площади Республики до площади Венеции. Некоторые участники парада высказали мнение, что сексуальные меньшинства в Италии не получили еще всех своих прав и им есть еще за что бороться.

Не менее масштабным выдался первый постковидный гей-парад в Вене. Участники «Радужного парада» стартовали от Ратушной площади и обошли внутренний город австрийской столицы по Кольцевой улице — Рингштрасе. Участникам повезло с погодой. Атмосфера на параде напоминала праздничную, а в чем-то даже карнавальную.