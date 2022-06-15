ПМЭФ-2022: Новый мир Владимира Путина

В Санкт-Петербурге открылся юбилейный - 25-й по счету - экономический форум.

В приветствии участникам, организаторам и гостям форума президент РФ Владимир Путин пишет, что в этом году мероприятие "проходит в непростое для всего международного сообщества время".

"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", - полагает российский лидер.

Однако Путин уверен, что "вместе с вызовами открываются и перспективы", поэтому ему представляется "столь актуальным" девиз форума этого года: "Новый мир – новые возможности".

Президент РФ убежден: "для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета страны, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы".

Сообщается, что Путин лично выступит на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, 17 июня.

"Токсичный форум" с рекордным числом участников

В 2021 году в форуме приняли участие более 13,5 тысяч участников из 141 страны.

О количестве гостей в этом году пока нет точной информации. Отмечается лишь, что в ПМЭФ примут участие делегации Афганистана, ЛНР и ДНР, а также представители всех регионов РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Петербург приедут и главы иностранных государств, но назвал лишь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Представители стран Запада, несмотря на войну в Украине и антироссийские санкции, не бойкотируют форум полностью, пишет издание Bloomberg. По его данным, на ПМЭФ зарегистрировались участники из Франции, Италии, Канады и США.

Директор форума Алексей Вальков уверяет, что в этом году число участников форума должно превысить показатели прошлых лет.

При этом Bloomberg отмечает, что многие зарубежные компании отказались от участия, так как проводимое под патронатом российского президента мероприятие считается "токсичным". Предполагается, что количество иностранных представителей будет "в разы меньше, чем на прошлых ПМЭФ".

"Исторический эксперимент с огромной долей риска"

Управляющий директор компании Trade123, экономист Владимир Рожанковский, отвечая на вопрос Euronews о необходимости укрепления экономического суверенитета России, отметил, что "РФ не является самодостаточной державой, как и большинство стран мира", назвав происходящее "драмой" и "историческим парадоксом".

"Все страны живут торговлей, обменом технологиями и так далее. Мир взаимозависим, разъединение - весьма сомнительное достижение. Тут, наверное, правильнее было бы говорить о развороте основных торговых потоков из России, как одной из крупнейших добывающих сырье стран мира. Это разворот в сторону Азии, на юг и, к сожалению, от классических торговых партнеров России - европейских стран", - сказал Рожанковский в беседе с Euronews.

"То, что сейчас происходит, -- это драма, исторический парадокс. Я бы назвал, это не суверенитетом, а отходом от классических канонов взаимодействия России с окружающим миром. Попытка разворота к новым рынкам несет в себе огромную долю риска. Это такой исторический эксперимент, в котором нашему поколению "посчастливилось" поучаствовать", - говорит эксперт.

Инвестиционная привлекательность России с начала этого года явно не улучшилась, отмечает Рожанковский. Об этом свидетельствует и статус форума в Петербурге.

"Представительство компаний из Западной Европы в Санкт-Петербургском форуме, к сожалению, с каждым годом снижалось. По сравнению с тем, каким событием был форум еще в 2012-13 годах, когда он фактически конкурировал со швейцарским Давосом, сейчас это совершенно разноплановые события в отсутствие крупнейших компаний, представителей финансовой индустрии Европы и Северной Америки. Теперь это весьма специфический форум, в котором церемониальная часть может даже оказаться более интересной, нежели практическая", - сказал Владимир Рожанковский в интервью Euronews.