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мир

Принц Чарльз: деньги в чемодане

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: визит принца Чарльза в Руанду
Иллюстрационное фото: визит принца Чарльза в Руанду   -   Авторское право  AP Photo

3 миллиона евро в чемодане и спортивных сумках: по сообщению газеты The Sunday Times, наследник британского престола получил эту сумму от катарского шейха Хамада бин Джассима Аль-Танив качестве пожертвований для своих благотворительных организаций.

Принц Чарльз получил деньги в 2011-2015 годах. В его канцелярии заявили, что средства были незамедлительно направлены в фонд, который выдает гранты на образование и помощь бедным.

Издание не ставит под сомнение законность платежей, но указывает на возможные проблемы с беспристрастностью принца Уэльского, который часто представляет Корону на международной арене.

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