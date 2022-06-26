Ракетный удар по жилому дому в Киеве

Один человек погиб, ещё шестеро получили ранения в результате ракетного удара по жилому девятиэтажному зданию в Киеве. Три верхних этажа обрушились, возник пожар.

Раненые госпитализированы. Среди них семилетняя девочка. Погибший — её отец.

Национальная гвардия Украины утверждает, что в воскресенье утром российская армия провела самый продолжительный обстрел Киева за последние месяцы.

Виталий Кличко, мэр Киева:

"Вы спрашиваете меня, почему они атакуют Киев. Вопрос в том, почему они атакуют Украину. Этому нет причин. Это бессмысленная война, на которой гибнут тысячи мирных жителей. Мы не знаем почему".

"Это ужасно. Я видел разрушения, следы, что там нескольких квартир нет, этажи, пустые стены, всё чёрное. А особенно ужасно, что там люди погибли".

В вооружённых силах Украины заявляют, что по Киеву были нанесены удары крылатыми ракетами Х-101, которые запустили из акватории Каспийского моря. Одна из них взорвалась на территории детского сада.

В ночь на воскресенье сообщалось об обстрелах жилых кварталов Харькова. Среди целей, по заявлениям городских властей, оказалась больница.

В ВСУ сообщают, что обстрелы Харькова стали более интенсивными в результате последних продвижений российских войск. На востоке Украины продолжаются боевые действия в районе Лисичанска, куда украинские войска отошли из Северодонецка, и теперь город подвергается всё более интенсивным обстрелам.