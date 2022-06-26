Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Россия атаковала украинскую столицу рано утром в воскресенье, поразив как минимум два жилых дома в Шевченковском районе.

В экстренных службах сообщили, что в результате российского обстрела в девятиэтажном жилом доме, частично поврежденном в результате обстрела, возник пожар.

По данным к вечеру воскресенья, один человек погиб и шестеро получили ранения, среди них - семилетняя девочка.

Сирены воздушной тревоги регулярно нарушают ход жизни в Киеве, но крупных ударов по городу не было с 5 июня, когда на окраине был обстрелян вагоноремонтный завод, и обстрела в конце апреля, когда в результате удара погибла продюсер Радио Свобода.

Взрывы произошли около 6:30 утра по местному времени, через полчаса после того, как в столице прозвучали сирены воздушной тревоги.