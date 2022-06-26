Мик Джаггер оправился от ковида: "Роллинг стоунз" в рамках турне в честь 60-летия выступили в лондонском Гайд-парке, собрав 65 тысяч фанатов.

На прошлой неделе у 78-летнего Джаггера выявили коронавирус прямо перед концертом, из-за чего пришлось отменить выступления в Амстердаме и Берлине. Их перенесли на июль и август.

День рождения "Роллинг стоунз" отмечают 12 июля: в этот день в 1962 году они провели первый концерт в клубе Marquee в Лондоне.

Юбилейный тур группа проводит без барабанщика Чарли Уоттса: он скончался в августе в возрасте 80 лет. Его место занял американец Стив Джордан.