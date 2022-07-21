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США

У Джо Байдена ковид

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Сам Байден заявляет, что чувствует себя хорошо
Сам Байден заявляет, что чувствует себя хорошо   -   Авторское право  Patrick Semansky/The Associated Press

Президент США Джо Байден самоизолировался в Белом доме и работает с документами: у главы государства оказался позитивный тест на ковид. В пресс-службе Белого дома сообщили, что ранее прошёл полный курс вакцинации и получил два "бустера", так что симптомы слабо выражены.

Сам Байден — через пресс-службу — сообщил, что чувствует себя хорошо, но останется в изоляции столько, сколько понадобится — д о негативного результат теста.

Анализы берут у всех, кто в последнее время контактировал с президентом. Уже известно, что у вице-президента США, Камалы Харрис, вирус не обнаружен.