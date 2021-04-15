"Врежем рок в этой дыре!" - Мик Джаггер и Дэйв Грол записали гимн пандемии

Мик Джаггер и бывший барабанщик Nirvana Дэйв Грол объединили усилия для создания гимна пандемии. По итогам совместной удаленной работы они записали зажигательный сингл "Eazy Sleazy", посвященный ослаблению коронавирусных ограничений. Во вторник композиция была размещена на странице Джаггера в Youtube.

Британская газета The Guardian по этому поводу написала: "Мик Джаггер выпустил новый забавный сингл "Eazy Sleazy", который восстает против скуки, связанной с изоляцией во время пандемии коронавируса". Не обошли стороной сотрудничество звездных музыкантов и французская Le Parisien, журнал Rolling Stone и другие авторититные издания.

"Eazy Sleazy" - первый сольный сингл Джаггера после "двойной стороны А" 2017 года из песен "Gotta Get a Grip" и "England Lost", посвященных меняющейся политической ситуации в Велкиобритании.

А в прошлом году группа Rolling Stones выпустила свою первую оригинальную композицию с 2012 года - сингл "Living in a Ghost Town". Она был написана до пандемии, но словно ее предвосхитила строками: "Жизнь была так прекрасна, а потом мы все оказались взаперти. Мы чувствуем себя призраками. Мы живем в городе-призраке".

Четырехминутный сингл сопровождал клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру.