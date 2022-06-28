"Голая" акция Femen у стен посольства США в Мадриде

"Голая" акция Femen у стен посольства США в МадридеКомментарии
Euronews
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Активистки движения Femen разделись у входа в посольство США в Мадриде, выкрикивая "аборт священен".
Акция устроена в знак протеста против решения американского Верховного суда, отменившего полувековую конституционную защиту прерывания беременности.
О приостановке оказания таких услуг уже объявили клиники в ряде штатов, среди них Техас, Алабама и Миссури.
Отмена права на аборт в США вызвала протесты по всему миру.