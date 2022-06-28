"Голая" акция Femen у стен посольства США в Мадриде

Активистки движения Femen разделись у входа в посольство США в Мадриде, выкрикивая "аборт священен".

Акция устроена в знак протеста против решения американского Верховного суда, отменившего полувековую конституционную защиту прерывания беременности.

О приостановке оказания таких услуг уже объявили клиники в ряде штатов, среди них Техас, Алабама и Миссури.

Отмена права на аборт в США вызвала протесты по всему миру.