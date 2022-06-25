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мир

За ЕС и против правительства: в Тбилисси прошла крупная акция протеста

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 Андрей Позняков
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Акция протеста в Тбилисси
Акция протеста в Тбилисси   -   Авторское право  Shakh Aivazov/AP Photos

В Тбилиси прошла крупная акция под проевропейскими и антиправительственными лозунгами. На следующий день после того, как Европейский совет объявил, что для предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии ещё надо решить ряд вопросов, на улицы столицы вышли тысячи сторонников оппозиции. Они требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Ранее глава правительства называл свою страну наиболее достойной среди претендентов на начало процедуры приёма в ЕС. После зявления Брюсселя о европейской перспективе Грузии он пообещал реализовать все указанные приоритеты, чтобы «в ближайшее время» получить статус кандидата.