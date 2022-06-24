Украина выводит войска из Северодонецка

Украинские военные начали отвод из Северодонецка. Лисичанск остаётся под контролем Киева, тем не менее населенный пункт постоянно обстреливается. Минобороны Россииотчиталось о его блокаде с юга. Представители самопровозглашённой ЛНР заявляют, что на взятие города может уйти полторы недели, а в окружении окажутся 4500 украинских военнослужащих.

Глава Луганщины Сергей Гайдайсообщил, что россияне уничтожают с вертолётов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

Генштаб ВСУутверждает, что украинцы отразили штурм российских войск на южной окраине этого стратегического города.

Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) полагают, что неудача Украины под Северодонецком "не принесла решающей победы России", отмечая, что фиксация на его захвате, как и на захвате Мариуполя ранее, может "истощить" российские возможности для дальнейшего наступления.

Пророссийские власти Херсона сообщили об убийстве одного из чиновников администрации оккупированного региона Дмитрия Савлученко. Его автомобиль был взорван с помощью неустановленного устройства. Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как теракт.

В Харькове в результате ракетного удара был разрушен спорткомплекс "Политехник". По утверждению властей региона, спортивный манеж обстреляли из ракетного комплекса "Искандер".

В пятницу вечером почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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