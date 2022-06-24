Бои на Луганщине и в Донецкой области сопровождаются масштабными разрушениям. Под обстрел попала главная дорога, ведущая из Лисичанска в Северск. В результате недавних ударов сильно поврежден жилой дом в поселке Северск. Снаряды попали в жилые дома в городе Часов Яр недалеко от Бахмута.

С крыши харьковской девятиэтажки сапёры сняли сверхмощную фугасную бомбу. 300-килограммовое взрывное устройство было сброшено на здание в районе Северная Салтовка ещё в марте, пиротехники сразу изъяли контактный взрыватель. Бомбу увезли для дальнейшего обезвреживания.

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