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Скриншот: операция по обезвреживанию бомбы в Харькове
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Восток Украины под обстрелом: последствия интенсивных боёв

Бои на Луганщине и в Донецкой области сопровождаются масштабными разрушениям. Под обстрел попала главная дорога, ведущая из Лисичанска в Северск. В результате недавних ударов сильно поврежден жилой дом в поселке Северск. Снаряды попали в жилые дома в городе Часов Яр недалеко от Бахмута.

С крыши харьковской девятиэтажки сапёры сняли сверхмощную фугасную бомбу. 300-килограммовое взрывное устройство было сброшено на здание в районе Северная Салтовка ещё в марте, пиротехники сразу изъяли контактный взрыватель. Бомбу увезли для дальнейшего обезвреживания.

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