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США

США: Верховный суд отменил закон об ограничении прав на ношение оружия

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 Кнарик Хачатрян
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Здание Верховного суда США
Здание Верховного суда США   -   Авторское право  أ ب

Верховный суд США в четверг постановил: американцы имеют право носить оружие в общественных местах. Таким образом, шестью голосами против трёх судьи отменили принятый ранее в Нью-Йорке закон, ограничивавший право граждан на ношение оружия. В соответствии с ним нью-йоркцы, желающие получить лицензию на скрытное ношение оружия, должны были доказать, что их жизни что-то угрожает. Верховный суд счёл это требование антиконституционным. 

Президент США Джо Байден выразил разочарование решением суда, а губернатор штата Нью-Йорк сказала Кэти Хоукул, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул сказала:

"Это решение не просто безрассудно, оно предосудительно. Это не то, чего хотят жители Нью-Йорка. И мы должны иметь право определять, что мы хотим делать с точки зрения наших законов об оружии в нашем штате, принимать законы, защищающие нас. Наши штаты и наши губернаторы несут моральную ответственность делать все, что в их силах, принимать законы, защищающие наших граждан из-за того, что происходит. Безумие культуры обращения с оружием захватило всех вплоть до Верховного суда".

Национальная стрелковая ассоциация (NRA), могущественное оружейное лобби Америки, приветствовала историческое решение Верховного суда страны о том, что люди имеют фундаментальное право носить огнестрельное оружие в общественных местах.

"NRA выигрывает дело в SCOTUS (Верховном суде)!" написала Национальная стрелковая ассоциация в своём Twitter. Решение суда чуть более чем через месяц после того, как 18-летний юноша из штурмовой винтовки типа AR-15 убил 10 афроамериканцев в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк), а ещё один 18-летний стрелок из такой же винтовки убил более 20 человек - в основном детей - в начальной школе в Увальде (штат Техас).