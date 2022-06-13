США: демократы и республиканцы договорились об ужесточении контроля за оружием

Группа из 20 сенаторов от демократов и республиканцев достигла соглашения по основным положениям будущего законопроекта об ужесточении контроля за оборотом оружия в США.

Как пояснил на своей странице в Twitter сенатор от демпартии Крис Мерфи, в числе предложенных мер предоставление крупного финансирования властям штатов в целях обеспечения безопасности в школах и изымания огнестрельного оружия у лиц, "представляющих опасность для себя или окружающих", запрет на его продажу осужденным за домашнее насилие, а также более строгие проверки личных данных покупателей младше 21 года.

По словам сенатора, подобный компромисс между двумя партиями был достигнут впервые за 30 лет.

Президент Джо Байден назвал инициативу шагом в правильном направлении, хотя и посчитал ее недостаточной.

В то же время тысячи людей вышли на улицы американских городов с требованием принятия более жестких мер во избежание трагедий, подобных техасской.

24 мая 18-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе Ювалде, жертвами стали 19 детей и двое учителей. Сам преступник был ликвидирован полицией.

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