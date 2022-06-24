Помощь для Афганистана

Страны мира и международные организации доставляют помощь в Афганистан, пострадавший от разрушительного землетрясения. По предварительным данным, жертвами стали более тысячи человек, ещё полторы тысячи — ранены, но это оценочные сведения. Удар стихии пришёлся по сельским районам, со многими населёнными пунктами до сих пор нет связи. В ООН предупреждают, что страна оказалась на грани гуманитарного кризиса.

Рамиз Алакбаров, зам.спецпредставителя ООН по Афганистану:

"Поисково-спасательные операции продолжаются, и ожидается, что в ближайшие дни число жертв вырастет, так же как и количество пострадавших населённых пунктов".

При этом многие страны прямо заявляют, что не собираются передавать помощь через правительство талибов, захвативших власть в Афганистане почти год назад.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

"Мы планируем увеличить финансирование и предоставить дополнительную помощь в ближайшие дни. Не через талибов, а через наших партнёров и учреждения по оказанию помощи, такие как ЮНИСЕФ и ВОЗ. Они могут связаться с людьми непосредственно на местах. Несмотря на то, что сейчас в центре внимания СМИ — другие кризисы, мы не забыли об афганцах и знаем о нашей особой ответственности".

Землетрясение произошло в ночь на среду. Толчки ощущались на расстоянии до 500 км от эпицентра, расположенного в провинции Пактика. По некоторым данным, это самое смертоносное землетрясение в Афганистане за два десятка лет.

Добраться до многих деревень, пострадавших от землетрясения, можно только по воздуху, поскольку дороги разрушены или размыты дождями. Необычные для этого времени года холода также серьёзно осложняют положение пострадавших от землетрясения афганцев.