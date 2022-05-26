Олаф Шольц в Давосе: "Мира под диктовку не будет"Комментарии
Цель Германии стать углеродно-нейтральным государством к 2045 году обрела ещё более конкретные очертания с началом вторжения России в Украину. Об этом заявил в четверг в Давосе, в последний день Всемирного экономического форума канцлер Олаф Шольц.
По его мнению, вторжение России в Украину не следует рассматривать как начало конфликта в Европе; речь идёт о ядерной сверхдержаве, которая "претендует на передел границ".
Приглашённый на форум мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городу необходимо 80 миллионов евро для восстановления разрушенного войной. В интервью Euronews Виталий Кличко сказал, что сейчас нет смысла вести переговоры с Путиным.
В ходе дискуссии Кличко назвал вторжение России не только "геноцидом украинского населения", но и "трагедией для миллионов людей в Европе". По его мнению, украинцы отныне не мыслят себя вне "европейской семьи".