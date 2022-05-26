Олаф Шольц в Давосе: "Мира под диктовку не будет"

Цель Германии стать углеродно-нейтральным государством к 2045 году обрела ещё более конкретные очертания с началом вторжения России в Украину. Об этом заявил в четверг в Давосе, в последний день Всемирного экономического форума канцлер Олаф Шольц.

По его мнению, вторжение России в Украину не следует рассматривать как начало конфликта в Европе; речь идёт о ядерной сверхдержаве, которая "претендует на передел границ".

Именно поэтому мы поддерживаем Украину и тесно координируем усилия с нашими партнерами и союзниками. Все согласны: не следует делать шаги, в результате которых НАТО станет стороной конфликта. Это означало бы прямую конфронтацию между ядерными державами. Речь идёт скорее о том, чтобы дать понять Путину: мира под диктовку не будет. Украина этого не примет, и мы тоже Олаф Шольц канцлер Германии

Приглашённый на форум мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городу необходимо 80 миллионов евро для восстановления разрушенного войной. В интервью Euronews Виталий Кличко сказал, что сейчас нет смысла вести переговоры с Путиным.

Виталий Кличко выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 26 мая 2022 г. Markus Schreiber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Нет смысла с ним разговаривать, он нездоровый человек, потому что это было нездоровое решение - развязать войну в современном мире, вынашивать безумную идею восстановления советской империи. Я думаю, нет смысла с ним разговаривать... Виталий Кличко мэр Киева

В ходе дискуссии Кличко назвал вторжение России не только "геноцидом украинского населения", но и "трагедией для миллионов людей в Европе". По его мнению, украинцы отныне не мыслят себя вне "европейской семьи".