Баскетбол для палестинских беженок

Баскетбол помогает преодолевать границы и стереотипы. Команда "Молодежный клуб Палестины" сформирована в основном беженцами из лагеря Чатила в Ливане. Десять игроков приехали в Мадрид. Своим участием в международных соревнованиях они напоминают обществу о своем существовании.

Амена Аль-Мадани, палестинская беженка:

— Я понимаю, что я палестинская девушка, могу играть, могу приехать сюда. Я показываю другим, что палестинские девушки тоже могут играть, у них есть способности, они могут заниматься спортом".

Один из десяти дней в Испании спортсменки посвятили занятиям с профессиональным тренером, который указал им на ошибки и помог усовершенствовать технику игры.

Виктор Барросо, помощник тренера женской команды Movistar estudiantes:

— Я видел их сильные стороны. Стремление и способность работать и совершенствоваться. Конечно, условия, в которых они тренируются сложные, но для развития в спорте, прежде всего, очень важен энтузиазм.

В рамках изучения межкультурного опыта к палестинской команде присоединились испанки. Они были шокированы, увидев фотографии с места тренировки палестинских беженок.

— Когда мы видим их игру, то не можем поверить, что они тренируются на полуразрушенной площадке. Они эффектно двигаются, отлично делают пасы и очень хорошо играют. Селия Перес, испанская баскетболистка

Палестинки рассказывают о реалиях своей жизни, а так же пытаются преодолеть гендерные ограничения.

Карлос Марласка, Euronews:

— Подобные выезды уже проводились в Ливане, Испании и дважды в Италии. Из-за пандемии встречу в Мадриде пришлось ждать два года.

В столице Испании, помимо участия в небольших баскетбольных турнирах, палестинской молодежи предоставили возможность познакомиться с испанской культурой.

Ноха Аль-Араб, ливанский игрок:

— Наблюдается разница в уровне игры. Некоторые команды были сильными, другие - слабыми. Это был определённый опыт для нас.

Команда получила средства на поездку благодаря общественному финансированию проекта Basket Beat Borders, цель которого - извлечь максимальную пользу из этого спортивного и культурного обмена.