English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Испания

Баскетбол для палестинских беженок

Access to the comments Комментарии
 Carlos Marlasca  & Viktoria Sinkevich
euronews_icons_loading
Палестинские баскетболистки
Палестинские баскетболистки   -   Авторское право  euronews

Баскетбол помогает преодолевать границы и стереотипы. Команда "Молодежный клуб Палестины" сформирована в основном беженцами из лагеря Чатила в Ливане. Десять игроков приехали в Мадрид. Своим участием в международных соревнованиях они напоминают обществу о своем существовании.

Амена Аль-Мадани, палестинская беженка:

— Я понимаю, что я палестинская девушка, могу играть, могу приехать сюда. Я показываю другим, что палестинские девушки тоже могут играть, у них есть способности, они могут заниматься спортом".

Один из десяти дней в Испании спортсменки посвятили занятиям с профессиональным тренером, который указал им на ошибки и помог усовершенствовать технику игры.

Виктор Барросо, помощник тренера женской команды Movistar estudiantes:

— Я видел их сильные стороны. Стремление и способность работать и совершенствоваться. Конечно, условия, в которых они тренируются сложные, но для развития в спорте, прежде всего, очень важен энтузиазм.

В рамках изучения межкультурного опыта к палестинской команде присоединились испанки. Они были шокированы, увидев фотографии с места тренировки палестинских беженок.

— Когда мы видим их игру, то не можем поверить, что они тренируются на полуразрушенной площадке. Они эффектно двигаются, отлично делают пасы и очень хорошо играют.
Селия Перес, испанская баскетболистка

Палестинки рассказывают о реалиях своей жизни, а так же пытаются преодолеть гендерные ограничения.

Карлос Марласка, Euronews:

— Подобные выезды уже проводились в Ливане, Испании и дважды в Италии. Из-за пандемии встречу в Мадриде пришлось ждать два года.

В столице Испании, помимо участия в небольших баскетбольных турнирах, палестинской молодежи предоставили возможность познакомиться с испанской культурой.

Ноха Аль-Араб, ливанский игрок:

— Наблюдается разница в уровне игры. Некоторые команды были сильными, другие - слабыми. Это был определённый опыт для нас.

Команда получила средства на поездку благодаря общественному финансированию проекта Basket Beat Borders, цель которого - извлечь максимальную пользу из этого спортивного и культурного обмена.